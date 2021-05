Conselho da ONU investigará crimes em confronto entre Israel e Hamas em Gaza

Por Estadão - Estadão 5

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou nesta quinta-feira, 27, uma investigação internacional sobre possíveis crimes ocorridos nos 11 dias de conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

A resolução foi aprovada com 24 votos a favor, nove contra e 14 abstenções na reunião de hoje em Genebra. O Brasil se absteve.

Mais cedo, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, disse que bombardeios israelenses sobre Gaza poderiam ser considerados crimes de guerra.

“Se for verificado que o impacto sofrido por civis e bens materiais civis foi indiscriminado e desproporcional, este ataque poderia constituir um crime de guerra”, disse Bachelet no início de uma reunião extraordinária do conselho. (Com agências internacioanis)

Estadao Conteudo

