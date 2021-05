Missão de Diniz é ajustar defesa do Santos, frágil desde saída de Lucas Veríssimo

Por Estadão - Estadão 5

Lucas Veríssimo se despediu do Santos após a final da Libertadores passada, perdida para o Palmeiras no último minuto, dia 30 de janeiro. Nesta quarta-feira, o time já se despediu de outra edição na competição e ainda não superou a saída de seu xerifão. Prestes a estrear no Brasileirão, a grande missão de Fernando Diniz é ajustar o setor, muito frágil na atual temporada.

A culpa não recai apenas no jovem Kaiky e no experiente Luan Peres. O Santos está totalmente perdido na marcação e não consegue passar jogos sem ser vazado. Foram 33 gols sofridos nas 22 partidas da temporada. Apenas quatro vezes não levou gols. A equipe leva 1,5 gol por partida, média bem ruim para uma equipe grande.

Fernando Diniz já cobrou a chegada de reforços. E a diretoria promete atendê-lo. Trazer um atleta experiente para o setor se faz necessário. A torcida ficou bastante irritada pela rescisão de Sabino no começo do Paulistão. O viam como boa peça para o setor. O clube ainda abriu mão de Laércio.

Ninguém esconde que a venda do volante Diego Pituca e a contusão de Alison também beneficiaram o enfraquecimento do setor. Ambos são volantes fortes, que ajudam bastante o setor defensivo. Ivonei, Balieiro e até Jean Motta têm características distintas.

Fernando Diniz ensaiou um esquema com o volante Ivonei jogando mais recuado no Equador. E deve investir nele até a diretoria trazer algum reforço para o setor. Mas não quer queimar os meninos. O Santos usará um falso 3-4-3 até Alison voltar. A ideia é não repetir as falhas defensivas no Brasileirão.

Será apenas um trabalho para ajustar a defesa antes de entrar em campo contra o Bahia. Depois, ainda visita o Cianorte também longe da Vila Belmiro, desta vez pela Copa do Brasil. Passar ileso atrás será vital para o time resgatar a confiança do treinador, bastante irritado com a não classificação no Paulistão e agora, na Libertadores.

