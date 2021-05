Orçamento de 2021 deveria ter sido votado e aprovado em 2020, diz Pacheco

Por Estadão - Estadão 7

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), avaliou nesta terça-feira que o Orçamento de 2021 deveria ter sido votado e aprovado em 2020. “Estamos dando agora toda atenção e boa vontade com o Executivo sobre os PLNs para que não haja mais divergências em relação à execução orçamentária deste ano. Espero virar essa página e que os recursos públicos sejam bem empregados”, afirmou, em participação no BTG Pactual Brasil CEO Conference 2021.

O presidente do Senado defendeu ainda a legitimidade do Congresso em escolher o destino de recursos orçamentário por meio das emendas parlamentares.

O jornal O Estado de S. Paulo revelou, no entanto, o esquema do “orçamento secreto” criado pelo presidente Jair Bolsonaro e operado com verba do Ministério do Desenvolvimento Regional, uma pasta loteada pelo Centrão.

Com o aval do Planalto, um grupo de deputados e senadores pôde impor o que seria feito com ao menos R$ 3 bilhões. Toda negociação foi sigilosa e fere a lei orçamentária, o que pode levar o presidente a responder por crime de responsabilidade.

Fabrício de Castro e Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

