Lateral-direito Guga, do Atlético-MG, é convocado à seleção brasileira olímpica

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O lateral-direito Guga, do Atlético-MG, foi convocado pelo técnico André Jardine para a seleção brasileira olímpica nesta terça-feira. O jogador se apresentará no próximo domingo para a disputa de dois jogos preparatórios em Belgrado, na Sérvia, nos dias 5 e 8 de junho. Esta será a última etapa antes da lista final para os Jogos de Tóquio-2020.

Continua depois da publicidade

Guga substitui Emerson, que foi convocado pelo técnico Tite para as duas partidas da seleção brasileira principal pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. O lateral-direito do Betis, da Espanha, foi chamado para o lugar de Daniel Alves, do São Paulo, que sofreu uma lesão no joelho direito e está impossibilitado de se recuperar a tempo para o período de treinos e jogos contra Equador e Paraguai, em junho.

O lateral-direito do Atlético-MG acumula convocações para a seleção brasileira olímpica desde o início da preparação para os Jogos de Tóquio-2020, em 2019, com o Torneio de Toulon, na França. Guga fez parte do grupo que conquistou a vaga na Olimpíada no Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia, realizado em fevereiro de 2020.

Advertisement

Na competição, o jogador marcou o seu primeiro gol com a camisa da seleção e foi fundamental para o esquema de jogo adotado por André Jardine.

Continua depois da publicidade

Antes de se apresentar na seleção olímpica, Guga estará em campo duas vezes pelo Atlético-MG. A primeira nesta terça-feira contra o La Guaira, da Venezuela, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E depois no domingo contra o Fortaleza, às 11 horas, no mesmo local, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].