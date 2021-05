Preços dos combustíveis automotivos voltam a subir em maio, mostra Ticket Log

Por Estadão - Estadão 4

Os preços dos combustíveis automotivos voltaram a subir em maio, nos postos revendedores, segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O Sudeste continua a ser a região onde é vendida a gasolina mais cara do País e onde os porcentuais de alta do óleo diesel e do etanol foram os mais elevados neste mês.

No Sudeste, o diesel comum ficou 6,5% mais caro, na passagem de abril para maio, e o S-10, com menos teor de enxofre, 6,36%. Já o etanol avançou 5,13% e a gasolina, 1,09%, considerando a mesma base de comparação.

Rio de Janeiro e Minas Gerais são os dois Estados onde os preços dos combustíveis estão mais altos. Já em São Paulo são encontrados os menores valores.

No Espírito Santo foram registrados os menores aumentos de preços da gasolina e do etanol no início de maio, na comparação com o fechamento de abril.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base em abastecimentos realizados em 18 mil postos credenciados à Ticket Log.

Fernanda Nunes

Estadao Conteudo

