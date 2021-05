Neymar erra pênalti, PSG vence, mas Lille também ganha e conquista o Francês

Por Estadão - Estadão 8

Em um jogo ruim tecnicamente, o Paris Saint-Germain derrotou o Brest fora de casa por 2 a 0, mas quem fez a festa neste domingo foi o Lille, que venceu o Angers como visitante por 2 a 1 e quebrou a hegemonia do estrelado time parisiense ao voltar a conquistar o Campeonato Francês depois de dez anos.

O Lille voltou a levantar a taça do torneio nacional após dez temporadas e somou sua quarta conquista na história. O time terminou a sua vitoriosa campanha com 83 pontos, uma a mais que o PSG, que viu seu domínio na França ser interrompido depois de ser campeão nacional sete vezes nos últimos oito anos.

O atacante canadense Jonathan David e o centroavante turco Burak Yilmaz marcaram os gols do triunfo que garantiu o título ao Lille. Fulgini descontou. Com um investimento absurdamente menor do que o do PSG, o time do norte da França desbancou o milionário rival com uma campanha excelente, de apenas três derrotas em 38 partidas e tendo tido a melhor defesa – somente 23 gols sofridos. Tetracampeonato merecido do Lille, que havia sido campeão em 1946, 1954 e 2011.

Diante do Brest, o PSG fez o suficiente para vencer, mas já era tarde para ser campeão. Di María marcou um belo gol olímpico e Mbappé fechou o placar, que poderia ter sido mais amplo não fosse o pênalti perdido por Neymar no primeiro tempo. De volta à equipe após cumprir suspensão na final da Copa da França, o astro brasileiro chutou a cobrança para fora, algo raro, uma vez que ele não costuma desperdiçar pênaltis.

O time treinado por Mauricio Pochettino fecha a temporada somente com o título da Copa da França. Na próxima temporada, terá de fazer ajustes para conquistar o tão sonhado título da Liga dos Campeões. Isso passará muito por Neymar, que foi desfalque em vários jogos em 2020/2021.

Na ausência do camisa 10, o jovem atacante Kylian Mbappé assumiu o protagonismo e terminou o Campeonato Francês como artilheiro, com 27 gols em 30 jogos, além de ter contribuído com sete assistências. As ótimas performances renderam ao astro francês o prêmio de craque da competição, concedido pela União de Jogadores Profissionais da França.

Além de Lille e PSG, a outra equipe francesa na próxima edição da Liga dos Campeões será o Monaco, que empatou sem gols fora de casa com o Lens e terminou o torneio no terceiro lugar. A equipe do Principado se beneficiou do vacilo do Lyon, que levou 3 a 2 do Nice em casa e perdeu a chance de ficar com a vaga na principal competição de clubes da Europa.

Apesar do revés para o PSG, o Brest se salvou do rebaixamento graças à derrota do Nantes, que levou 2 a 1 em casa do Montpellier e caiu para a segunda divisão francesa, juntando-se a Nîmes e Dijon, que já haviam sido rebaixados.

Veja todos os resultados da última rodada do Campeonato Francês:

Angers 1 x 2 Lille

Brest 0 x 2 Paris Saint-Germain

Lens 0 x 0 Monaco

Lyon 2 x 3 Nice

Metz 1 x 0 Olympique de Marselha

Nantes 1 x 2 Montpellier

Reims 1 x 2 Bordeaux

Rennes 2 x 0 Nîmes

Saint-Étienne 0 x 1 Dijon

Strasbourg 1 x 1 Lorient

