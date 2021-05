Pazuello participa, sem máscara, de ato com Bolsonaro que provocou aglomeração

Por Estadão - Estadão 6

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello participou neste domingo de evento de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, no Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, no Rio.

Com a máscara no queixo, Pazuello passou no meio da multidão de apoiadores e subiu no carro de som onde estava o presidente junto com pelo menos outras dez autoridades, todos sem máscara. Já sem máscara também, um sorridente Pazuello acenou para os manifestantes ao lado de Bolsonaro. O presidente chamou seu ex-ministro de “nosso gordinho”.

O ex-ministro depôs na quarta-feira e na quinta-feira na CPI da covid-19. No depoimento, ao ser questionado sobre ter aparecido sem máscara em um shopping em Brasília, o ex-ministro admitiu o erro e pediu desculpas. No evento desta manhã, no entanto, não houve essa preocupação.

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

