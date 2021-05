Flamengo bate São Paulo com cesta no último lance e abre vantagem na final do NBB

Por Estadão - Estadão 2

Flamengo e São Paulo abriram a disputa pelo título do NBB em um jogo emocionante, dramático, equilibrado e definido apenas nos minutos finais. No Maracanãzinho, uma bola certeira de três de Yago nos últimos segundos garantiu a vitória por 96 a 93 ao time rubro-negro, que abriu 1 a 0 na série decisiva melhor de cinco partidas.

Em uma partida de ótimo nível técnico, o Flamengo ficou atrás durante todo o primeiro tempo todo, reagiu no terceiro quarto, no qual abriu dez pontos de vantagem, e parecia ter o triunfo assegurado. Mas o São Paulo empatou o jogo restando sete segundos para o fim. No entanto, esse tempo foi suficiente para Yago chamar a responsabilidade e acertar a cesta do triunfo com 0,8s por jogar.

“É a cesta mais decisiva da minha carreira, mas espero ter outras na competição”, disse o armador, o nome do confronto. Ele foi o protagonista pelo arremesso decisivo, e também pela partida consistente, tenso sido o cestinha dos cariocas, com 25 pontos, além de ter contribuído com sete assistências no triunfo flamenguista, o 21º seguido na competição.

Lucas Mariano, do São Paulo, foi o maior pontuador do duelo, com 29, e apanhou 16 rebotes. Georginho também se destacou na equipe tricolor, com 24 pontos.

“No terceiro quarto eles cresceram e a gente não pode deixar. No fim do jogo a gente também cresceu, guerreou, batalhou, e mostramos que não desistimos. Agora é esperar o próximo jogo”, disse o ala/pivô Renan.

Por causa dos protocolos de combate à covid-19, os confrontos serão todos realizados no Maracanãzinho, assim como aconteceu nas duas séries semifinais. A segunda partida da final do NBB entre Flamengo e São Paulo está agendada para segunda-feira, dia 24, às 20h. O terceiro duelo será em 27 de março, às 18h30. Caso haja necessidade, os jogos 4 e 5 serão realizados nos dias 29 e 31, ainda sem horário definido.

O encontro na final entre duas equipes com ligação com o futebol acontece pela primeira vez na história do NBB. A última vez que isso ocorreu foi pré-NBB, entre Vasco e Flamengo, em 2000.

O Flamengo persegue seu sétimo título do NBB para completar a tríplice coroa. Nesta temporada, já foi campeão da Copa Super 8 depois de derrotar o São Paulo na final e da Champions League Américas, superando o Real Estelí na decisão.

