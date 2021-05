SP: Prefeitura apresenta ao Ministério da Saúde proposta de barreiras sanitárias

Por Estadão - Estadão 1

O secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, se reuniu na manhã deste sábado com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para apresentar proposta de que aeroportos, rodoviárias e rodovias tenham barreiras sanitárias para conter a disseminação da variante indiana do coronavírus.

A proposta paulistana tem objetivo de fiscalizar o trânsito de pessoas vindas do Maranhão, estado em que o primeiro caso de contaminação pela nova variante foi registrado, e da Argentina, onde também houve casos. Para os passageiros que venham pela via aérea, seriam exigidos testes negativos para Covid do tipo RT-PCR.

As barreiras sanitárias seriam coordenadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme disse Aparecido à Globo News. O secretário também declarou que o ministro da Saúde “viu com bons olhos” as sugestões feitas.

As ações nas rodoviárias podem começar a valer a partir da segunda-feira (24), segundo Aparecido, onde chegam dois ônibus por semana vindo do estado maranhense.

Aramis Merki II

Estadao Conteudo

