Memphis superam Warriors na prorrogação e enfrentam os Jazz nos playoffs da NBA

Maior pontuador da temporada regular da NBA, o astro Stephen Curry está fora dos playoffs por mais um ano. Um dos três finalistas ao prêmio de MVP, o jogador nada pôde fazer na prorrogação e o Memphis Grizzlies superou seu Golden State Warriors, na repescagem, por 117 a 112, garantindo a última vaga da fase final da NBA. Vai enfrentar o Utah Jazz na série de sete jogos.

Curry até foi o cestinha da partida, com 39 pontos anotados. Mesmo atuando por 47 minutos, acabou ofuscado pela noite decisiva de Ja Morant, armador dos Grizzlies, que fez 35 pontos e conduziu a equipe ao surpreendente triunfo na ginásio de San Francisco.

O jovem de 21 anos fez a cesta da vitória numa prorrogação até então equilibrada, vingando-se da derrota do domingo passado e garantindo a classificação na oitava posição da Conferência Oeste. Agora o desafio será ainda maior: os Jazz, donos da melhor campanha no geral, com 52 vitórias e somente 20 derrotas. Já se enfrentam neste domingo pelos playoffs.

Advertisement

A eliminação do Golden State no play-in se deu por causa dos muitos erros cometidos nesta sexta-feira à noite, sobretudo nos arremessos de três. Especialista no quesito, o time estava descalibrado e ainda sofreu com a forte marcação rival. Curry, por exemplo, cometeu seis turnovers (bolas perdidas), sufocado pela ótima defesa de Brooks, que se portou bem no mano a mano com o astro.

Com um jogo coletivo perfeito e facilidade na hora de atacar, o Memphis foi para o intervalo com bela vantagem de 62 a 49. Mas os Warriors não queriam dar vexame em casa e voltaram dispostos a buscar a virada. Fizeram 9 a 2 nos minutos finais para empatar o jogo em 99 a 99. Até tiveram a bola da virada, mas Draymond Green, autor de triple-double na partida, falhou.

A prorrogação foi com o famoso lá e cá, sem nenhuma equipe conseguindo abrir vantagem até o minuto final, quando Morant consagrou sua bela noite com bolas e jogadas decisivas. O jovem fechou a vitória e comemorou as cinco cestas de três em um jogo pela primeira vez na carreira.

