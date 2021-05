De volta às quadras, Brasil vence com facilidade 1º amistoso contra Venezuela

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O vôlei brasileiro só ganhou boas notícias nesta sexta-feira. Depois de o técnico Renan Dal Zotto receber alta do hospital após mais de um mês internado com covid-19, o Brasil venceu nesta noite o primeiro de três amistosos contra a Venezuela por 3 sets a 0 – parciais de 25/19, 25/17 e 25/19 – na Arena Carioca 3, no Rio de Janeiro.

Continua depois da publicidade

Dirigida pelo auxiliar de Renan, Carlos Schwanke, a seleção brasileira entrou em quadra com Bruninho, Wallace, Lucarelli, Douglas Souza, Lucão, Isac e o líbero Thales. A partir da metade do segundo set, a comissão técnica fez várias substituições.

“Acho que foi tudo positivo. O mais importante foi começar a jogar. A gente estava há muito tempo só treinando, e a ansiedade ficava aumentando para botar tudo em prática. Acho que foi uma boa oportunidade para o time. A gente conseguiu uma boa performance com o time que a gente pensou para os dois primeiros sets, começamos a fazer as mudanças, e todos reagiram muito bem, entraram com uma boa performance. É continuar assim”, analisou Schwanke.

Advertisement

A seleção voltou a atuar após mais de um ano sem jogos devido à pandemia de covid-19, que alterou significativamente o calendário do vôlei mundial. A equipe usa esses amistosos contra os venezuelanos como preparação para a Liga das Nações, principal aquecimento para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Continua depois da publicidade

“Um ano e pouco sem vestir a amarelinha e estou muito feliz e muito grato por estar podendo viver isso aqui de novo”, disse o ponteiro Douglas Souza, eleito o melhor em quadra.

“Isso aqui foi só um amistoso, mas a gente tem muito para evoluir ainda como time, como equipe. Lá na semana que vem, na Itália a gente vai ter desafios ainda maiores, e a gente está ajustando e tentando buscar nosso melhor”, acrescentou o campeão olímpico.

Antes do início da partida, os jogadores receberam uma mensagem do técnico Renan, que já estava em casa, continuando sua recuperação. O recado serviu como uma motivação a mais para a equipe, que passou com tranquilidade pela seleção venezuelana. A exceção do início do primeiro e segundo set, em que houve uma demora para engrenar, o Brasil fez um jogo consistente e venceu com autoridade.

Continua depois da publicidade

A partir da metade da segunda parcial, Schwanke aproveitou a folga no placar para testar alguns atletas, como Fernando Cachopa e Fernando Roque, além de Vaccari. O ritmo com os suplentes não caiu e a vitória foi assegurada no Rio de Janeiro.

A seleção volta a enfrentar a Venezuela, que também garantiu vaga na Olimpíada de Tóquio, neste sábado, às 17h, e no domingo, às 10h.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].