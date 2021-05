Confiança do consumidor da zona do euro sobe e retorna a nível pré-pandemia

Por Estadão - Estadão 5

O índice de confiança do consumidor da zona do euro avançou de -8,1 em abril para -5,1 na leitura preliminar de maio, informou nesta sexta-feira a Comissão Europeia. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal projetavam avanço a -6,5.

Com a melhora, a confiança do consumidor na região retorna ao patamar pré-pandemia, diante do avanço da vacinação no bloco e o relaxamento de medidas de restrição em diversos países.

