Rita Lee descobre tumo no pulmão esquerdo

A cantora Rita Lee, 73 anos, anunciou por meio de suas redes sociais que descobriu um tumor no pulmão esquerdo. “Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo”, inicia o texto postado pela equipe da artista em sua conta no Instagram. “Ela já se encontra em casa e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia”, prossegue o comunicado.

A cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz, escritora e ativista brasileira Rita Lee Jones de Carvalho está sendo atendida por uma junta médica formada pelos profissionais Óren Smaletz, José Ribas M. De Campos, Carmem Silvia Valente Barbas e Ícaro Carvalho.

