Domínio em treino não ilude Leclerc e Sainz para grid e corrida em Mônaco

O domínio da Ferrari no primeiro dia de treinos livres, nesta quinta-feira, para o GP de Mônaco, a ser disputado no domino, não iludiu os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz. Os dois acreditam que Mercedes e Red Bull virão mais fortes para a classificação no sábado e na corrida, a quinta etapa do Mundial na temporada 2021.

“Estou convencido de que nossos rivais guardaram algo para a classificação. Só vamos saber as reais condições de cada equipe no sábado”, disse Leclerc. “Foi muito surpreendente acabar tao bem o dia, após o começo difícil pela manhã. Em Mônaco,é muito importante dar o máximo de voltas e com o problema que tive pela manhã só consegui dar quatro.”

Apesar pela espera de um duelo duro, o monegasco ainda espera ter uma Ferrarii ainda mais veloz para a formação do grid e para a prova. “Eu me senti bem melhor no carro no segundo treino e ainda aço que podemos conseguir tirar um pouco mais do carro”

Sainz alertou que os tempos obtidos nesta sexta-feira deverão ser superados nas próximas práticas. “Foi um dia muito positivo, mas foram apenas treinamentos. Precisamos continuar com o trabalho duro com os carros, pois tudo será diferente no fim de semana.”

Como manda a tradição, a Fórmula 1 folga nesta sexta-feira, retomando as atividades apenas no sábado, com o terceiro treino livre, às 7 horas (de Brasília), seguido do treino oficial de classificação, às 10 horas. A corrida do GP de Mônaco será no domingo, às 10 horas.

