Expedição de papelão ondulado tem maior volume para meses de abril

A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou 323,878 mil toneladas em abril, um aumento de 13,5% na comparação com o mesmo período do ano passado (285,457 mil toneladas), conforme a Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel, antiga Associação Brasileira do Papelão Ondulado – ABPO). Na comparação com março de 2021 houve queda de 8,72%.

Foi o maior volume expedido para os meses de abril e a primeira vez que o volume foi superior à 300 mil toneladas para esse mês.

O volume de expedição por dia útil foi de 13,495 mil toneladas em abril, também um aumento de 13,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Abril de 2021 registrou a mesma quantidade de dias úteis na comparação com abril de 2020.

Wagner Gomes

Estadao Conteudo

