MC Kevin lançaria a música 'Passado e Presente' na sexta-feira

MC Kevin pretendia lançar uma canção na próxima sexta-feira, 21, chamada Passado e Presente. Em seus planos, o músico, que morreu no domingo, dia 16, aos 23 anos, pretendia também gravar clipes para divulgar as músicas do novo álbum. Kevin investia na própria gravadora, a Revolução Records, fundada há algumas semanas depois que ele deixou a produtora de funk GR6.

Segundo a assessoria do cantor, MC Kevin gravou ainda faixas que ficaram fora do novo disco e que serviriam para futuros lançamentos. Não está confirmada ainda a data desses lançamentos.

Nascido em São Paulo, Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, morreu após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Investigações apontam que ele tentou passar da sacada de um apartamento para outra. O velório do corpo acontece nesta terça-feira, 18, no parque Novo Mundo (zona norte de São Paulo) e é aberto aos fãs.

Grande sucesso no funk de São Paulo, MC Kevin foi inspiração para milhões de fãs que viam em seu repertório a representação da superação. Seu primeiro hit veio em 2014, Prepara Novinha, em parceria com MC Pedrinho. Já com MC Davi, ele criou o funk Pra Inveja é Tchau, que conseguiu mais de 200 milhões de visualizações.

A última faixa lançada por MC Kevin é Favelado Vencedor – o clipe, publicado no YouTube na semana passada, já ultrapassava a marca das 500 mil visualizações antes do incidente que provocou sua morte.

