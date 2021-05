Em grande fase, Raulzinho aposta em bom momento dos Wizards contra os Celtics

Por Estadão - Estadão 2

Em grande fase no Washington Wizards, que terminou a temporada regular da NBA na oitava colocação da Conferência Leste, o armador brasileiro Raulzinho se prepara para o duelo de seu time pelo “play-in”, uma fase de repescagem anterior aos playoffs, contra o Boston Celtics, fora de casa, nesta terça-feira. E aposta no bom momento da equipe da capital dos Estados Unidos para superar esse desafio.

O vencedor garante a sétima posição para os playoffs e enfrentará o Brooklyn Nets na série melhor de sete na primeira rodada da pós-temporada. O perdedor encara o vencedor de Indiana Pacers x Charlotte Hornets para definir quem ocupa a oitava posição, enfrentando o Philadelphia 76ers.

“Tivemos um fim de temporada muito bom, jogando nosso melhor basquete, com confiança e entrosamento que temos, e com a sequência de vitórias que conseguimos. O Boston é uma boa equipe, apesar da lesão do (Jaylen) Brown, é um time experiente, que foi longe nos playoffs no ano passado. Sabemos das dificuldades, mas agora é assistir aos vídeos, trabalhar, temos um dia apenas de preparação e quem estiver mais focado, com mais vontade e garra tem mais chances de ganhar, e é assim que temos que entrar em quadra”, afirmou o brasileiro.

A equipe da capital americana chega ao “play-in” após um início ruim na temporada em que perdeu 12 dos 15 primeiros jogos. A recuperação veio em abril, quando conquistou 10 vitórias em uma sequência de 11 jogos. Raulzinho vem alcançando os melhores números de sua carreira em seis anos na liga. Em 64 jogos, foi titular 22 vezes, com 21,9 minutos em quadra e médias de 8,7 pontos, 2,3 assistências, 2,4 rebotes e 1,1 roubos de bola.

Depois de quatro temporadas no Utah Jazz e um ano nos 76ers, o armador brasileiro tenta chegar aos playoffs pela quinta vez: Jazz em 2017 (primeira rodada, 2018 (semifinais do Oeste) e 2019 (primeira rodada), e 76ers na “bolha” em 2020 (primeira rodada). Em 2016, em sua temporada de calouro na NBA, Raulzinho participou do “Jogo dos Novatos”, no All-Star Weekend, em Toronto, no Canadá.

