Ex-prefeito de NY homenageia Covas como líder que ajudou SP a se tornar inovadora

Ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg homenageou neste domingo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu pela manhã após longa batalha contra um câncer. Em postagem reproduzida na página oficial do PSDB no Twitter, Bloomberg se refere a Bruno Covas como “um líder ousado e criativo que ajudou a tornar o motor econômico do Brasil uma das cidades mais inovadoras da região”.

Covas lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo. Nas últimas semanas, exames detectaram novos tumores no fígado, na estrutura da bacia e na coluna vertebral.

O corpo do prefeito foi sepultado no início da noite deste domingo no jazigo da família, no Cemitério do Paquetá, em Santos.

