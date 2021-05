Suárez salva e Atlético de Madrid vai para última rodada do Espanhol em vantagem

Por Estadão - Estadão 6

Quando contratou o atacante Luiz Suárez do Barcelona, a direção do Atlético de Madrid justificou que estava na hora de o clube acabar com o jejum de títulos no Campeonato Espanhol. O uruguaio, que foi cobrado por não brilhar na Liga dos Campeões, está muito perto de concretizar a profecia dos dirigentes. E sendo decisivo. Neste domingo, um gol salvador dele no fim, decretou a virada sobre o Osasuna, por 2 a 1, e deixou o time muito perto do título espanhol restando uma rodada.

Carrasco recebeu do lado direito da área e cruzou para trás. Num tapa de primeira, Suárez mandou no canto do goleiro e saiu comemorando como se fosse a conquista. Tirou a camisa, a rodou no ar e ainda deu carrinho na bandeirinha sendo abraçado por todos os companheiros. Não fosse o 1 a 0 do Real Madrid sobre o Athletic de Bilbao, no San Mamés, e a taça estava garantida.

Apenas os rivais de Madri têm chance de título na rodada final. O Atlético soma dois pontos a mais, mas não pode terminar igual ao Real, pois perderia a taça no confronto direto. Para garantir o 11° troféu espanhol que não vem desde 2013/14, basta ganhar na casa do Valladolid. Os merengues hospedam o Valencia e só um triunfo interessa.

O Barcelona estaria fora das briga caso ganhasse. Mas caiu, em pleno Camp Nou, levando 2 a 1 do Celta de Vigo. Um fim de temporada ruim com fracassos seguidos e numa demonstração que precisa mudar muita coisa para retomar o protagonismo.

Perder Suárez foi um dos tantos erros. A contribuição que o uruguaio está dando num rival é a prova. Além do gol da vitória no Wanda Metropolitano, o camisa 9 ainda lutou bastante num duro triunfo. Apesar de criar inúmeras chances, a bola do Atlético parecia não querer entrar.

Para piorar, já com 30 minutos da etapa final, o Osasuna ainda abriu o marcador. Se um empate era ruim, imagine perder. O brasileiro Renan Lodi, convocado por Tite, empatou faltando 8 minutos. A pressão no fim foi imensa e a vitória compensou tamanho esforço. Um 2 a 1 gigante em Madri.

Demais jogos deste domingo: Real Sociedad 4 x 1 Valladolid, Alavés 4 x 2 Granada, Villarreal 4 x 0 Sevilla, Getafe 2 x 1 Levante e Betis 1 x 0 Huesca, Valencia 4 x 1 Eibar e Cadiz 1 x 3 Elche.

