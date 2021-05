Kobe Bryant entra no Hall da Fama com discurso emocionante da esposa Vanessa

Por Estadão - Estadão 10

Kobe Bryant entrou para o Hall da Fama do Basquete, neste sábado, com um emocionante discurso de sua mulher Vanessa, em cerimônia realizada em Uncasville, Connecticut. O astro do Los Angeles Lakers, que morreu em uma acidente de helicóptero em 26 de janeiro do ano passado, teve indicação especial, pós-morte, porque as regras só permitem que um ex-jogador seja indicado cinco anos após se aposentar definitivamente da liga.

“Querido Kobe, muito obrigada por ser o melhor pai que você poderia ser. Obrigada por colocar sua família em primeiro lugar. Por inspirar nós a sermos melhores. Por aprender com seus erros. Parabéns, bebê. Todo seu trabalho e sacrifício deram resultado. Você conseguiu. Está no Hall da Fama. Um verdadeiro campeão. Não só MVP, um dos maiores de todos os tempos”, disse Vanessa, ao lado de Michael Jordan, amigo e ídolo de Kobe.

“Em fevereiro eu liguei para o Michael e pedi para ele apresentar a noite do Kobe. Muito obrigada Michael. Ele admirava você, isso significa muito para a gente. Eu queria que meu marido estivesse aqui para receber esse prêmio. Ele e Gigi mereciam isso. Ela estaria muito orgulhosa de ver o pai no hall da fama. Nunca haverá ninguém como Kobe, ele é único, especial e humilde. Dentro e fora da quadra”, disse a mulher de Kobe.

Além de Kobe, outros oito personagens entraram no Tim Duncan, Kevin Garnett, Eddie Sutton, Rudy Tomjanovich,

Tamika Catchings, Kim Mulkey, Barbara Stevens e Patrick Baumann.

