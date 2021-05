Média diária de mortes por covid-19 no Brasil fica abaixo de 2 mil pelo 5º dia

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Pelo quinto dia consecutivo, a média diária de novas mortes por covid-19 ficou abaixo de 2 mil. Dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa mostram que esse número chegou a 1.910 neste sábado, 15, o menor desde 15 de março, quando marcou 1.855. O patamar, no entanto, ainda é alto.

Continua depois da publicidade

Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação a partir dos registros das secretarias estaduais de Saúde. O consórcio é formado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. O cálculo da média móvel é feito com base em dados dos últimos sete dias e serve para corrigir distorções provocadas por variações em registros.

Em relação aos óbitos registrados nas últimas 24 horas, o Brasil notificou 2.067 novas mortes por covid neste sábado, segundo o balanço. Com isso, o País chegou a 434.852 óbitos pela doença desde o início da pandemia. O índice de mortes indica tendência de queda após o pico registrado nos meses de março e abril.

Advertisement

Foram informados, ainda, 69.300 mil novos casos de coronavírus no último dia. No acumulado, o número de diagnósticos chegou a 15.590.613, de acordo com o consórcio de imprensa. Para as novas infecções, a tendência é de alta.

Continua depois da publicidade

Com transmissão descontrolada do vírus, o País ainda vive fase aguda da pandemia e tem visto o colapso de várias redes hospitalares, com morte de pacientes na fila por leito e falta de remédios para intubação. Governadores e prefeitos têm recorrido a restrições ao comércio e até ao lockdown para frear o vírus.

Já o presidente Jair Bolsonaro continua como forte crítico das medidas de isolamento social, recomendadas por especialistas, e afirma temer efeitos negativos na economia. Neste sábado, ele participou de manifestação em Brasília, realizada por setores do agronegócio, que entre as pautas trazia críticas às medidas de restrição.

Por sua vez, os dados reunidos pelo Ministério da Saúde apontam 67 mil novos casos e 2.087 mortes nas últimas 24 horas. Ainda segundo a pasta, o Brasil acumula 14.062.396 pessoas que se curaram da doença.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].