Ministério da Saúde: Brasil soma 434.715 mortos pela covid-19

O Brasil já soma 434.715 mortos pela covid-19 desde o início da crise sanitária, indicam os dados do Ministério da Saúde, atualizados neste sábado. O número de infectados chega a 15.586.534 pessoas. As ocorrências correspondem ao período de 27 de março do ano passado a 15 de maio deste ano.

De acordo com o ministério, foram registradas nas últimas 24 horas 2.087 novas mortes e 67.009 novas contaminações. Estado mais populoso do País, São Paulo também é o mais atingido pela pandemia, com 103.995 mortes até o momento e 3.085.290 casos de contaminação.

Fabrício de Castro

Estadao Conteudo

