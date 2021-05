Seop diz que festa no Copacabana Palace estava dentro das regras

Por Estadão - Estadão 8

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Vigilância Sanitária realizaram uma fiscalização no Copacabana Palace na noite de ontem (14), onde estava ocorrendo uma festa com shows ao vivo de artistas como Ludmilla, Gusttavo Lima, Mumuzinho, entre outros. Segundo a Seop, não foi registrada nenhuma infração no momento da fiscalização, por volta das 23h.

“A Vigilância Sanitária fez uma notificação de vistoria, mas no momento da fiscalização, não foi detectado nenhuma infração. Caso surjam evidências de descumprimento ao decreto vigente, as autuações podem ser feitas posteriormente”, disse a Seop em nota.

De acordo com o órgão, o salão do Copacabana Palace comporta 2 mil pessoas e no momento da fiscalização havia 100, e todos de máscaras. Segundo postagens nas redes sociais, a festa chegou a reunir 500 pessoas e teria sido promovida por um bicheiro da cidade.

Pelo decreto da Prefeitura, de 6 de maio, que flexibilizou algumas regras de prevenção contra a pandemia, apresentações artísticas podem ser realizadas, desde que mantenham o limite de 40% da capacidade total em lugares fechados; seja mantido o uso de máscaras, e distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas.

O Rio de Janeiro registra mais de 300 mil casos de contaminação por covid-19 e 25.194 mortos. Assim como outros bairros da cidade, Copacabana é considerado de alto índice de contaminação, segundo o Painel Rio Covid-19 atualizado diariamente pela Prefeitura carioca.

Denise Luna

Estadao Conteudo

