Em jogo de sete gols, Manchester City vence Newcastle e ratifica título Inglês

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Campeão Inglês antecipado, o Manchester City mostrou sua força, nesta sexta-feira, ao derrotar o Newcastle, por 4 a 3, fora de casa, em duelo válido pela 36ª rodada da competição nacional. O jogo foi espetacular com direito a três viradas no placar, com destaque o atacante Español Ferran Torres, autor de três gols para o City.

Continua depois da publicidade

Com o resultado, o City chegou aos 83 pontos, enquanto o Newcastle, 16° colocado, mas sem perigo de rebaixamento, permaneceu com 39 pontos. Os campeões voltam a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Brighton, fora de casa. Na quarta-feira, o Newcastle recebe o Sheffield United.

Donos de sete títulos ingleses, os jogadores liderados pelo técnico Pep Guardiola, comandante em três conquistas, foram recepcionados pelos jogadores do Newcastle, que fizeram a tradicional guarda de honra.

Advertisement

Como era esperado, o City dominou o jogo, mas não conseguiu transformar sua superioridade em gols. Já o Newcastle aproveitou para abrir o placar, aos 24 minutos, com o zagueiro Emil Krafth, após cobrança de escanteio.

Continua depois da publicidade

Com total equilíbrio emocional, o City foi em busca dos ols e conseuiu a virada no fim do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Aos 38 minutos, João Cancelo chutou, a bola desviou em Murphy e entrou. Aos 41, Gundogan cobrou falta na área e Ferrán Torres fez seu primeiro gol no jogo.

O brasileiro Joelinton ainda propiciou o empate do time da casa no último lance da primeira etapa, em cobrança de pênalti, aos 51 minutos. A virada do time da casa veio aos 17 minutos, com Joseph Willock, que aproveitou o rebote da sua própria cobrança de pênalti.

A virada no placar pareceu ter irritado o Manchester City, que obteve uma nova alteração no placar em apebas dois minutos, com dois ols de Ferran Torres, aos 19 e 21 minutos.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].