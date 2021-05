Muitos países estão tendo problemas para implantar open banking, diz Campos Neto

Por Estadão - Estadão 4

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira que muitos países estão tendo muitos problemas para implantar o open banking, mas garantiu que a instituição tem trabalhado para que os dados sejam acessíveis a todos os participantes do mercado. O BC já foi obrigado a adiar mais de uma vez a entrada em funcionamento de etapas do open banking no Brasil.

“Estamos olhando esses resultados de outros países para saber onde ocorreram os erros e evitar que eles se repitam aqui. O open banking levará muito tempo para desenvolvimento, não é como o PIX. Os dados são formatados e armazenados de forma muito diferente, o que dificulta a interpretação por outros sistemas. Por isso temos que olhar muitos detalhes para que o sistema funcione”, afirmou Campos Neto, em palestra no Latin America Disruptive Tech Founders & CEO Virtual Summit 2021, promovido pelo Bank of America.

