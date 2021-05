NBA cria prêmio anual de justiça social com o nome de Kareem Abdul-Jabbar

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A NBA divulgou na quinta-feira a criação de um novo prêmio, desta vez voltado para a justiça social. O nome da nova honraria é “Kareem Abdul-Jabbar”, em homenagem a um dos maiores jogadores da história do basquete. No anúncio, a liga comunicou que o prêmio será concedido anualmente a um atual jogador por “buscar justiça social e defender os valores de igualdade, respeito e inclusão”.

Continua depois da publicidade

A NBA doará US$ 100 mil (R$ 531,3 mil na cotação atual) para uma organização à escolha do vencedor e US$ 25 mil (R$ 132,8 mil) cada para as organizações escolhidas pelos outros quatro finalistas.

O formato será semelhante ao Prêmio Walter Payton de Homem do Ano da NFL (futebol americano), que é concedido desde 1970 e foi renomeado em homenagem ao lendário running back Walter Payton, do Chicago Bears, em 1999.

Advertisement

Com isso, cada uma das 30 equipes da NBA indicará um jogador para o prêmio “Kareem Abdul-Jabbar”. Um comitê de lendas da liga, executivos e líderes de justiça social determinará os finalistas e o vencedor.

Continua depois da publicidade

Kareem Abdul-Jabbar é um dos maiores jogadores da história e é conhecido pelo seu trabalho de justiça social também. O ex-pivô do Los Angeles Lakers comentou sobre a homenagem em um comunicado. “Estou honrado e grato por estar associado a este prêmio que reconhecerá as pessoas dedicadas e altruístas que lutam para promover a justiça social para todas as pessoas marginalizadas. Para mim é mais um passo gigante na direção certa para o país e todas as pessoas que valorizam a igualdade”.

Além dele, o comissário da NBA, Adam Silver, também comentou sobre o prêmio. “Além de ser um dos nossos maiores jogadores, Kareem Abdul-Jabbar dedicou grande parte de sua vida à defesa da igualdade e da justiça social. Com este novo prêmio, temos o orgulho de reconhecer e homenagear os jogadores da NBA que estão usando sua influência para fazer um impacto em suas comunidades e em nossa sociedade em geral”.

Em sua brilhante carreira dentro de quadra, Kareem Abdul-Jabbar ganhou seis prêmios de MVP, seis títulos, além de ter sido nomeado 19 vezes para o All-Star Game. Ele ainda é o maior cestinha de todos os tempos da liga, com 38.387 pontos em 1.560 jogos, atuando por Milwaukee Bucks e Lakers.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].