Borussia Dortmund goleia o RB Leipzig e conquista 5° título da Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund é pentacampeão da Copa da Alemanha. O quinto troféu veio com goleada sobre o RB Leipzig, nesta quinta-feira, por 4 a 1, com primeiro tempo arrasador e enorme sufoco na etapa final. Sancho e Haaland anotaram duas vezes cada e foram os destaques da conquista, que também viu Marco Reus brilhar com duas assistências.

Disposto a apagar a má impressão deixada com a quarta colocação atual no Campeonato Alemão, restando duas rodadas, e queda nas quartas da Liga dos Campeões, o Dortmund começou de maneira sufocante no estádio Olímpico de Berlim. E tirou o zero do placar com menos de cinco minutos.

A trama que começou com Haaland terminou em bela batida de Sancho, sem chances para o goleiro. O norueguês serviu Marco Reus e o alemão deu a assistência para o belo gol. Atrás do placar, os comandados de Julian Nagelsmann foram obrigados a se abrir.

Mesmo jogando no campo de ataque, o Leipzig não conseguia assustar. Em despedida para assumir o Bayern de Munique, Nagelsmann parecia sem forças para acalmar a equipe e fazê-la equilibrar o confronto.

O Dortmund foi cirúrgico ao ampliar em seu segundo ataque. Haaland recebeu, se livrou do marcador e, frio, mandou no canto. Só um time jogava em Berlim. E a vantagem ficou imensa antes do intervalo.

Reus recebeu livre, avançado, e tocou para Sancho fazer mais um gol bonito na decisão. O atacante driblou o zagueiro e balançou as redes. O auxiliar acusou impedimento do alemão na origem da jogada. Mas, após consulta do VAR, o gol foi confirmado.

Nagelsmann não queria se despedir do Leipzig sem conquistas e mudou logo em dose dupla no intervalo. Lançou Nkunku e Sörlorh e o Leipzig fez em poucos minutos o que deixou de realizar numa etapa inteira. Foram três chutes perigosos. Carimbou até o travessão numa volta “elétrica”.

O Dortmund não chegava à decisão da Copa da Alemanha desde o título de 2016/2017. Em busca de nova taça, retornou bastante defensivo para os 45 minutos finais, apenas tentando encaixar um contra-ataque, e passando sufoco imenso. Até podia chegar à goleada caso Hazard não perdesse chance clara.

Não fez e ainda viu o Leipzig diminuir e “entrar no jogo”. Logo após Forsberg carimbar a trave, Dani Olmo acertou belo chute no ângulo e reduziu a desvantagem para 3 a 1. Restando 15 minutos, o Leipzig criava e desperdiçava chances à exaustão. Num contragolpe no fim, Haaland aliviou a tensão ao transformar a vitória em placar elástico. O norueguês não jogava desde 24 de abril e voltou com tudo em dia de festa amarela em Berlim.

O Borussia ergueu as taças em 1965, 1989, 2012, 2017 e agora em 2021. A comemoração emocionou com bela homenagem dos companheiros “jogando” o veterano Piszczek para o alto. Após 11 temporadas em Dortmund, o defensor está se despedindo do clube.

