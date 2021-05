'This is Us' vai chegar ao fim na sexta temporada, em 2022

Por Estadão - Estadão 3

O seriado This is Us já possui uma data para acabar. A produção da NBC vai chegar ao fim na sexta temporada, segundo a revista norte-americana Variety.

Nos Estados Unidos, os últimos episódios da série vão ser exibidos pela emissora que produz a trama, entre o final deste ano e o primeiro semestre de 2022.

Já no Brasil, a história da família Pearson é transmitida pelo canal fechado Fox Premium e está disponível na plataforma de streaming Amazon Prime Video.

A sexta temporada de This is Us foi renovada em 2019, enquanto a terceira ainda estava no ar. Na época, a equipe criativa por trás da produção já havia comentado em entrevistas que planejava encerrar a trama na sexta edição.

“Nós nunca quisemos fazer uma série de TV que ia durar por 18 temporadas, então temos um plano direto. Tenho páginas de roteiro que já escrevi ou que ainda estou escrevendo”, disse Dan Fogelman, o criador da série, ao site The Hollywood Reporter.

O seriado estreou em 2016 e tem no elenco atores como Milo Ventimiglia, Mandy Moore e Sterling K. Brown. A história apresenta três pessoas nascidas no mesmo dia, Rebecca, Jack e Kevin. A narrativa navega entre os anos 1980 e os dias atuais, mostrando a infância de cada uma delas em contraste com a vida adulta, marcada por uma grande tragédia familiar.

