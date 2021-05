Ofuscado por Mbappé, Neymar vai à final da Copa da França para salvar a temporada

Por Estadão - Estadão 8

Depois de ser eliminado na Liga dos Campeões pelo Manchester City e se distanciar do Lille, líder do Campeonato Francês, Neymar aposta todas as suas fichas na Copa da França para conquistar pelo menos um título na temporada. A vitória nos pênaltis sobre o Montpellier nesta quarta-feira foi um alívio para o brasileiro, que vive sua temporada menos goleadora na Europa e já é ofuscado tecnicamente por Mbappé.

A final desta quarta exemplifica algumas das dificuldades de Neymar na temporada. Depois de se recuperar de uma lesão na panturrilha direita, o astro francês voltou e fez dois gols. O brasileiro entrou no final da partida e teve pouco tempo para mudar o placar, que apontava empate por 2 a 2. Na decisão por pênaltis, ambos ajudaram o time de Paris a conseguir a vaga na decisão. A Copa da França é uma espécie de tábua de salvação.

No Campeonato Francês, a situação se complicou no último final de semana. Faltando duas rodadas para o fim, a distância para o líder Lille aumentou para três pontos (79 a 76). No domingo, o PSG receberá o Reims, enquanto o Lille jogará contra o Saint-Étienne, também em casa. O título poderá ser decidido na penúltima rodada, se o Lille vencer e o PSG empatar. Outro cenário é o empate do líder e derrota do time parisiense. Perder o título nacional seria um fracasso para o clube que ganhou sete das últimas oito disputas.

A situação delicada do clube aumenta o questionamento sobre Neymar. Apesar de ter renovado seu contrato até 2025, o meia de 29 anos vive sua temporada menos produtiva desde que trocou o Santos pelo futebol europeu, em 2013. Neymar jogou pouco. Foram 28 partidas das 53 que o time fez na temporada. No Francês, foram 16 de 36 partidas, pouco menos da metade. O brasileiro perdeu 13 jogos por lesão, um por causa da covid-19 e outro por desgaste depois de um jogo da seleção brasileira. Por outro lado, o craque também desfalcou o time em cinco partidas por causa de atos de indisciplina (suspensões por cartões amarelos ou vermelhos).

Tecnicamente, ele acumula altos e baixos. No torneio nacional, fez oito gols até o momento e distribuiu cinco assistências. Considerando-se todas as competições, o brasileiro marcou 16 gols e deu 10 passes para gol. Sua média já foi melhor. Embora os torneios ainda estejam na fase final, ele fez 16 gols em 28 jogos, média de 0,57. Nas últimas temporadas, os números foram 0,7 no ano passado, 0,82 em 2018/2019 e 0,93 em 2017/2018. Ou seja, o Paris precisa dos gols de Neymar, mas eles não estão saindo como antes.

Nos momentos decisivos, como as semifinais da Liga dos Campeões diante do Manchester City, ele ficou devendo. Depois de prometer trazer a vitória da Inglaterra “nem que seja morto”, o camisa 10 foi bastante criticado pelos principais veículos franceses por sua atuação apagada na derrota por 2 a 0. Quem foi mais duro foi a revista “France Football”, responsável pelo prêmio “Bola de Ouro”. O veículo deu nota 2 para Neymar e criticou pesadamente o seu individualismo na partida.

AUSÊNCIA DO PARCEIRO – O clube – e também Neymar – sentiram falta de Mbappé, que ficou afastado por duas semanas para se recuperar da lesão muscular. O astro francês se machucou no primeiro jogo contra o Manchester City. Ele chegou a ser relacionado para a partida de volta, mas não entrou em campo. Além disso, ele perdeu dois compromissos pelo Campeonato Francês, contra Lens e Rennes. Voltou nesta quarta-feira.

Neymar e Mbappé concorrem ao troféu de melhor jogador da temporada do Campeonato Francês na premiação da União Nacional dos Jogadores Profissionais da França (UNFP). Artilheiro da atual edição com 25 gols, o jovem francês é considerado pela imprensa francesa como o favorito. Os outros concorrentes são os atacantes Memphis Depay, do Lyon, Wissam Ben Yedder, do Monaco, e Burak Yilmaz, do Lille.

