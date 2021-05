Atlético de Madrid bate Real Sociedad e se aproxima ainda mais do título espanhol

Por Estadão - Estadão 8

O Atlético de Madrid se aproximou ainda mais do título do Campeonato Espanhol, nesta quarta-feira, ao derrotar, no Wanda Metropolitano, em Madri, a Real Sociedad, por 2 a 1, em jogo válido pela 36ª e antepenúltima rodada.

Com o resultado, o time do técnico argentino Diego Simeone, que não levanta a taça da competição nacional desde 2014, chegou aos 80 pontos, quatro à frente do Barcelona e cinco diante do Real Madrid, que ainda joga na rodada nesta quinta-feira, em Granada.

A proximidade da conquista do título e a obrigação de vencer em casa trouxe um nível maior de nervosismo para o Atlético, principalmente na etapa final, tornando o jogo mais difícil do que foi previsto.

Em menos de 30 minutos, o Atlético, muito rápido no ataque, conseguiu abrir 2 a 0 no placar. Aos 16, Carrasco mostrou habilidade para ‘matar’ a bola e oportunismo para definir a jogada no primeiro gol. Aos 28, Correa surgiu como um raio pela direita e bateu firme e cruzado para anotar o segundo.

O segundo tempo foi todo da Real Sociedad, que merecia pelo menos o empate. O grande obstáculo foi o goleiro Oblak, com pelo menos três belas defesas. Portu e Merquelanz tiveram chances de marcar, mas quem fez o gol dos visitantes foi Zubeldia, aos 38 minutos. Apesar da pressão, o Atlético de Madrid resistiu, somou a 24 vitória e poderá festejar o título na próxima rodada.

Estadao Conteudo

