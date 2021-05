Fagner, Luan e Jemerson desfalcam Corinthians contra o Peñarol na Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 6

O técnico Vagner Mancini já admitiu que pretende contar com dois times diferentes para as duas competições que o Corinthians disputa no momento. Mas não revela quais seriam as equipes ideais tanto para o Paulistão quanto para a Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, véspera do jogo contra o Peñarol, ele começou a dar indicações sobre quem são os jogadores do Estadual e quem são os do torneio internacional.

O treinador deixou de relacionar para o jogo no Uruguai o lateral-direito Fagner, o zagueiros Jemerson e João Victor, o volante Gabriel e os meias Luan e Ramiro. O lateral, Jemerson e Luan foram os destaques da equipe na goleada sobre a Inter de Limeira, por 4 a 1, na terça, pelas quartas de final do Paulistão.

Todos estão em boas condições físicas e poderiam defender o Corinthians no estádio Campéon del Siglo, em Montevidéu, mas ficaram de fora da viagem, indicando que devem ser as primeiras opções para o Estadual. No fim de semana, em dia e horário ainda indefinidos, o time jogará a semifinal.

No lugar dos jogadores mais experientes, o treinador deu espaço na delegação para atletas mais jovens. Nas últimas semanas, ele vinha declarando que daria cada vez mais atenção aos jogadores da base, uma vez que o Corinthians não deve renovar com alguns veteranos e também está sem recursos para contratações de maior peso no momento.

Também ficou fora da lista de relacionados o meia Cantillo, ainda em tratamento. Ele se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. Por outro lado, Mancini incluiu na delegação jogadores que estiveram abaixo do esperado na terça, como o atacante Jô e o meia Otero.

Após a goleada sobre a Inter de Limeira, o Corinthians voltou a treinar na manhã desta quarta. A única atividade de preparação para o duelo com o Peñarol contou com trabalho tático orientado por Mancini, com foco em posicionamento e lances de bola parada ofensivas e defensivas. Os titulares de terça fizeram apenas trabalho regenerativo nesta manhã.

Após o almoço, o grupo viajará para a capital do Uruguai em voo fretado.

Confira a lista de jogadores relacionados:

Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus Donelli;

Laterais: Fábio Santos e Lucas Piton;

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil, Léo Santos e Raul Gustavo;

Meias: Adson, Araos, Camacho, Gabriel Pereira, Mandaca, Mateus Vital, Matheus Araújo, Otero, Roni, Vitinho e Xavier;

Atacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda.

