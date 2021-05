Red Bull Bragantino faz 2 a 0 no Emelec e segue vivo na Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 9

Com uma atuação segura, o Red Bull Bragantino evitou a eliminação precoce e se manteve vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, ao vencer o Emelec, por 2 a 0, nesta noite no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quarta rodada.

A vitória depois de duas derrotas seguidas colocou o Red Bull Bragantino na vice-liderança do Grupo G, com seis pontos, um a mais que o líder Emelec, que ainda não havia perdido na sul-americana.

O jogo poderia ter sido “matado” pelo Red Bull Bragantino ainda no primeiro tempo. Foram pelo menos três boas oportunidades desperdiçadas. Na melhor delas, Edmar cruzou e a bola sobrou para Ytalo, que dominou na marca do pênalti e, de frente para o gol, mandou pela linha de fundo.

Restou ao zagueiro Fabrício Bruno balançar as redes de Ortiz. Aos 29 minutos, Claudinho chutou rasteiro e o goleiro espalmou pela linha de fundo. Na cobrança do camisa 10, Fabrício Bruno subiu mais que todo mundo e, de cabeça, mandou no cantinho. Mesmo na frente do placar, o Red Bull Bragantino continuou com mais posse de bola, enquanto o Emelec não conseguia levar perigo ao goleiro Cleiton.

Logo no começo do segundo tempo, Leguizamón acertou a mão no rosto de Jadsom Silva e foi expulso. A partir daí, a partida ficou truncada e com muitas faltas, principalmente para o Emelec. O Red Bull Bragantino aos poucos foi fazendo valer a vantagem numérica e criando boas oportunidades.

Aos 36 minutos, Ytalo foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Artur só completar e encaminhar a vitória do Red Bull Bragantino. O atacante quase fez outro gol em chute da entrada da área. A bola explodiu na trave.

O Emelec quase diminuiu nos acréscimos. Cleiton derrubou Caicedo e o árbitro assinalou pênalti, mas o goleiro se redimiu e defendeu a cobrança de Sebastian Rodríguez.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela quinta rodada da Sul-Americana. O Red Bull Bragantino enfrenta o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, e o Emelec recebe o Tolima, no estádio George Capwell, no Equador.

Antes, porém, o Red Bull Bragantino tem as quartas de final do Paulistão contra o Palmeiras. O jogo único está marcado para as 19h30 desta sexta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Se ele vencer já vai disputar a semifinal no domingo.

