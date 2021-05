Athletico-PR vence na Venezuela e segue na briga pela liderança na Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 10

Sem sustos, o Athletico-PR venceu o Metropolitanos (VEN) por 1 a 0 na noite desta terça-feira, no estádio Olímpico, em Caracas, na Venezuela, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. O único gol da partida foi marcado por Vitinho no segundo tempo.

A vitória era de extrema importância ao Athletico-PR, que vinha de derrota para o Melgar (PER) por 1 a 0 e viu o adversário abrir distância na liderança da chave. Agora, o time paranaense ao menos chega aos mesmos nove pontos que o Melgar, só que com pior saldo de gols (4 a 2) e com um jogo a mais.

A situação do Metropolitanos (VEN) é muito mais complicada, porque tem apenas uma vitória em quatro jogos e aparece na terceira posição com três pontos. Apenas os líderes das chaves avançam à próxima fase da competição.

Com bola rolando, o Athletico-PR dominou o primeiro tempo, mas teve muita dificuldade de balançar as redes. Foram pelo menos duas grandes chances desperdiçadas com o atacante Renato Kayzer.

A primeira veio aos 15 minutos, quando Jadson tocou para Kayser e ele acabou demorando para finalizar com o goleiro já fora do lance. Depois, aos 29, o atacante dominou bola na área e finalizou colocado, rente à trave do goleiro Giancarlo, já batido no lance.

Só que no segundo tempo o Athletico-PR foi mais efetivo e conseguiu balançar a rede do time venezuelano. Aos 15 minutos, Vitinho acertou bonito chute colocado. O goleiro ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol brasileiro.

Com a vantagem no placar, o Athetico-PR claramente adotou postura defensiva e aguardou os contra-ataques para chegar ao segundo gol. Só que o Metropolitanos (VEN) pouco fez para buscar o empate, deixando a situação atleticana bastante confortável em campo até o apito final.

O Athletico-PR voltará a campo na quarta-feira, dia 19, para enfrentar o Melgar (PER) às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, em confronto direto pela liderança do grupo. Já o Metropolitanos (VEN), no mesmo dia e horário visitará o Aucas (EQU) no Equador.

