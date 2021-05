Diniz é expulso na estreia, mas Santos vence o Boca e respira na Libertadores

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Depois de um final de semana de muita angústia com a possibilidade de queda para a Série A-2 do Paulistão, alívio com a vitória em cima do São Bento e protestos da torcida após o término do jogo, o técnico Fernando Diniz estreou no comando do Santos – e foi expulso logo no primeiro jogo. Em campo, o time venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na Vila Belmiro e assumiu a segunda posição do Grupo C da Libertadores – o time tem os mesmos seis pontos dos argentinos, mas supera o rival no saldo de gols.

Continua depois da publicidade

Com nove pontos, o líder da chave é o Barcelona de Guayaquil, que ontem perdeu para o The Strongest em La Paz por 2 a 0 – o time boliviano tem três pontos e entrou na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Ainda não foi possível ver na estrutura da equipe a forma coletiva que o técnico gosta de adotar, mas o time jogou de forma mais leve, sem medo de errar na hora de atacar e bem fechado no sistema defensivo.

Advertisement

No primeiro tempo, o Boca Juniors tentou controlar o jogo, ficou mais tempo com a bola, mas criou apenas uma chance real de gol – aos dez minutos, Tévez escorou por cima o cruzamento, perdendo gol incrível.

Continua depois da publicidade

O Santos tentava ser mais rápido e preciso. O time trocava passes em velocidade e explorava bem as jogadas pelos lados do campo, com boa variedade.

Aos 12 minutos, Kaio Jorge pedalou em cima de Izquierdoz e chutou forte, mas o goleiro Rossi fez a defesa no centro do gol.

Depois disso, o Boca Juniors atuou com a sua defesa montada em cima dos atacantes do Santos, que mostravam dificuldades em superar a marcação mais firme. Já nervoso, Diniz tentava orientar o time e insistia para as jogadas ofensivas serem criadas em velocidade.

Continua depois da publicidade

Deu certo. Aos 40 minutos, Kaio Jorge recebeu bom passe em profundidade de Pará e cruzou rasteiro para trás. A defesa argentina não afastou o perigo e a bola sobrou para o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, sozinho. Ele dominou driblando, cortou o marcador e chutou forte no canto direito do gol, sem chances para Rossi.

Com poucos segundos de jogo no segundo tempo, o árbitro uruguaio Christian Ferreyra deixou de assinalar um pênalti claro para o Santos. Kaio Jorge recebeu na área e na hora do chute, Izquierdoz tirou a bola com a mão, deliberadamente. O juiz assinalou só escanteio.

Liderado por Jean Mota, o Santos pressionava o Boca, que se acuava e pouco conseguia chegar no ataque. No setor defensivo do time argentino, o lateral-direito Buffarini, que jogou no São Paulo entre 2016 e 2017, sofria demais para conseguir parar os avanços de Lucas Braga no setor esquerdo do ataque santista.

O jogo esquentou aos 22. Kaio Jorge abriu os braços na área, mas o árbitro deu amarelo para Lucas Braga – Diniz ficou irritado e começou a reclamar com o árbitro. Na sequência, o treinador do Santos começou a discutir com o técnico do Boca, Miguel Ángel Russo e os dois também levaram amarelo.

Após a advertência, Diniz continuou com a sua reclamação. Christian Ferreyra puxou o vermelho e expulsou o treinador do Santos e também mandou embora o técnico do Boca.

Depois, o Santos resolveu se encolher para tentar explorar o contra-ataque, mas o plano não deu muito certo. O time sofreu uma pressão do Boca, mas conseguiu assegurar a vitória.

O próximo jogo do Santos na Libertadores será na terça-feira da semana que vem, no dia 18, contra o The Strongest em La Paz, às 19h15. O Boca Juniors recebe o Barcelona de Guayaquil na quinta-feira, dia 20.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 BOCA JUNIORS

SANTOS – João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan (Copete); Vinícius Baliero, Jean Mota e Gabriel Pirani (Kevin Malthus); Ângelo (Madson), Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz.

BOCA JUNIORS – Rossi; Buffarini, Lisandro López (Rojo), Izquierdos e Fabra; Medina (Maroni), Valera, Almendra; Pavón, Tevez (Soldano) e Villa. Técnico: Miguel Ángel Russo.

GOL – Felipe Jonata, aos 40 do 1º Tempo.

ÁRBITRO – Christian Ferreyra (Uruguai)

CARTÕES AMARELOS – Ângelo, Jean Mota, Villa, Buffarini, Lucas Braga, Fernando Diniz (técnico), Miguel Ángel Russo (técnico) e Kaio Jorge.

CARTÕES VERMELHOS – Fernando Diniz (técnico) e Miguel Ángel Russo (técnico).

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos.

Glauco de Pierri

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].