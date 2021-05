Napoli goleia a Udinese e assume o segundo lugar no Campeonato Italiano

Por Estadão - Estadão 6

O Napoli assumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano, nesta terça-feira, ao golear a Udinese, por 5 a 1, em Nápoles, em duelo de abertura da 36ª e penúltima rodada. Com o resultado, o time do técnico Gennaro Gattuso chegou aos 73 pontos, superando em um Atalanta e Milan. O título antecipado é da Internazionale, que soma 85.

Nesta quarta-feira, a Atalanta, em Bérgamo, recebe o Benevento, ameaçado pelo rebaixamento, enquanto o estará em Turim para o confronto com o Torino.

Em posição intermediária na tabela (12º colocada, com 40 pontos), a Udinese só resistiu pouco mais da metade da primeira etapa, diante de um Napoli em uma de suas melhores apresentações na temporada. Aos 28 minutos, Zielinski abriu o placar para o time da casa, enquanto Fabián aumentou aos 31.

Ainda no primeiro tempo, os visitantes conseguiram fazer o gol de honra por intermédio de Chuka, mas no segundo tempo não resistiu ao forte ritmo imposto pelos napolitanos. Aos 11 minutos, Lozano fez o terceiro gol dos anfitriões, que chegaram à goleada após a marcação de Di Lorenzo, aos 21 minutos. Ainda havia tempo para o quinto gol e ele veio com Insigne, aos 46.

