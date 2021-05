Após reunião, Fernández e Costa falam em avanços de acerto UE-Mercosul

Por Estadão - Estadão 2

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, se reuniu nesta segunda-feira, 10, com primeiro-ministro de Portugal, António Costa. Entre os temas do encontro estiveram a reestruturação da dívida por parte do país sul-americano junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Em declaração conjunta após a reunião em Lisboa, Fernández lembrou que há entraves para um acerto entre ambos os blocos, mas cogitou a possibilidade de acordos complementares.

“Ambos consideramos urgente que a Comissão Europeia apresente uma proposta de um documento complementar com o compromisso ambiental e o combate ao desmatamento”, afirmou Costa, indicando que são dois temas “críticos” e “importantes para fazer avançar o acordo”. “Estamos em condições de fazê-los caminhar”, respondeu a um jornalista sobre os acertos complementares. “Esperamos que enquanto Portugal preside o Conselho da União Europeia possamos dar passos concretos para um acerto”, concluiu o primeiro-ministro.

Segundo Costa, a Comissão, braço executivo da UE, apresentar uma proposta é “obrigação”. “Não tínhamos o mesmo apoio para isso há um ano, mas agora há, e é um tema consensual entre os 27 estados membros e os países do Mercosul”, apontou. “Resolvendo este tema, todo o clima político do acordo muda completamente”, e “nos permitirá avançar por um acerto comercial”. Questionado sobre uma data para o acerto, Costa sugeriu que no espaço de “um ano, dois anos” será possível ter um acordo.

“Temos dificuldade no nosso lado e na Europa, com alguns países que não concordam com o acordo econômico”, afirmou Fernández. O presidente destacou que uma das áreas em que acertos complementares podem se desenvolver é o combate às mudanças climáticas, “questão central para o governo argentino”, afirmou.

“Creio que o acordo tem um potencial imenso na escala global. Depois da pandemia, com a necessidade de recuperação, será muito importante”, afirmou Costa. Em sua conta no Twitter, Costa escreveu que há uma intensificação de esforços “para fazer avançar o processo de ratificação deste Acordo tão importante para a prosperidade econômica da Europa e da América Latina”.

FMI

Sobre o FMI, Fernández disse quer “um acordo que não afaste os argentinos”, e pediu que o Fundo entenda que a “natureza” do acerto anterior foi prejudicial à Argentina. Costa escreveu no Twitter que se solidariza “com o Governo argentino nesta fase complexa” e que “esperamos que as negociações com o FMI e o Clube de Paris se concluam de forma satisfatória para todas as partes”.

A visita a Portugal foi a primeira de uma série pela Europa que o presidente argentino fará, e que contará ainda com passagens por Espanha, Itália e França. O ministro da Economia argentino, Martín Guzmán, se reuniu hoje com a contraparte portuguesa, João Leão. Após o encontro, o sul-americano escreveu no Twitter que Portugal também sofreu com os altos encargos das taxas de juros por parte do FMI entre 2011 e 2018.

