Em dia de quebra de jejum, Juventus perde para o Milan e sai do G4 do Italiano

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

A oscilação da Juventus na reta final do Campeonato Italiano continua e as consequências são preocupantes para a torcida. O time do astro Cristiano Ronaldo recebeu o Milan neste domingo, em clássico disputado no Allianz Stadium, em Turim, e foi derrotado por 3 a 0 pelo rival, resultado que custou a saída do G4 no encerramento da 35ª rodada e alavancou a equipe milanesa na tabela.

Continua depois da publicidade

A derrota deixou a Juventus com 69 pontos, na quinta colocação, ultrapassada pelo próprio Milan, agora terceiro colocado, com 72, e pelo Napoli, que chegou aos 70 depois de vencer o Spezia por 4 a 1, em partida disputada no sábado. Do lado milanista, além do resultado expressivo no clássico e da ultrapassagem, a comemoração teve um terceiro motivo: o encerramento de dez anos sem vencer o rival em Turim.

O primeiro gol do tão celebrado triunfo saiu apenas nos acréscimos do primeiro tempo, quando Diaz marcou, aos 46. Durante a segunda etapa, o torcedor do Milan teve que esperar mais um pouco para que a rede voltasse a balançar, o que aconteceu aos 33 minutos, após batida de fora da área de Rebic. Depois que o segundo saiu, o terceiro não demorou. Quem fechou o placar foi Tomori, de cabeça, aos 37.

Advertisement

Os dois times voltam a campo às 15h45 da próxima quarta-feira, para a disputa da 36ª rodada. A Juventus busca a reabilitação contra Sassuolo, enquanto o Milan enfrenta o Torino. Os dois jogam fora de casa.

Continua depois da publicidade

OUTRO JOGOS – Ainda neste domingo, mais cinco partidas movimentaram o Campeonato Italiano. Dentro do G4, o Atalanta manteve a vice-liderança, com os mesmo 72 pontos do Milan, depois de vencer por 5 a 2 o Parma, que ocupa a vice-lanterna e já está rebaixado.

No Olímpico, a Roma goleou o lanterna e já rebaixado Crotone por 5 a 0. Por isso, permanece na sétima colocação, com 58 pontos, a seis da sexta colocada Lazio. Logo abaixo da Roma, em oitavo lugar, com 56 pontos, está o Sassuolo, que emplacou o sétimo jogo de invencibilidade ao vencer por 2 a 1 o Genoa, em 14º lugar, com 36.

O único empate da rodada foi entre o décimo colocado Hellas Verona, que tem 43 pontos, e o Torino, 15º colocado, com 35. A partida terminou empatada por 1 a 1. Em duelo da parte de baixo da tabela, o Cagliari venceu o Benevento por 3 a 1 e subiu para 16º lugar, com 35 pontos, enquanto o adversário segue na zona de rebaixamento, em 18º, com 31.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].