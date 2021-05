Real empata com Sevilla em casa e mantém Atlético de Madrid na liderança

Por Estadão - Estadão 7

Eliminado na semifinal da Liga dos Campeões há quatro dias, o Real Madrid não teve tempo para lamentar. Neste domingo, já teve jogo decisivo contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol. E, novamente, o time de Zinedine Zidane deixou a desejar. Jogando em casa, no estádio Alfredo Di Stéfano esteve duas vezes atrás no placar e sofreu para arrancar o empate em 2 a 2.

O resultado beneficiou diretamente os rivais Atlético de Madrid e Barcelona. O rival da capital espanhola se manteve na liderança, com 77 pontos, contra 75 do próprio Real e do time catalão. O trio enfim conta com o mesmo número de jogos na tabela: 35. Ou seja, faltam apenas três rodadas para a definição do campeão. Fora desta briga, o Sevilla ocupa o quarto lugar, com 71, e mira a última vaga na Liga dos Campeões.

Sem poupar titulares, Zidane voltou a enfrentar problemas de lesão. Ainda no sábado, Sergio Ramos foi vetado do jogo por conta de nova contusão, desta vez no joelho esquerdo. Assim, Nacho Fernandez e Éder Militão formaram a zaga, com Marcelo na lateral esquerda. Casemiro e Vinicius Junior também foram titulares.

A partida foi marcada por seguidas e polêmicas intervenções do VAR. A primeira delas aconteceu os 11 minutos, quando o Real balançou as redes. O árbitro de vídeo anulou o gol de Benzema por impedimento, sem maiores reclamações dos jogadores do time de Madri.

Mas foi a segunda intervenção do VAR que gerou rebuliço nos madrilenhos, aos 32 da etapa final. O árbitro anotou pênalti por toque de mão de Militão dentro da área. A revisão do lance, contudo, precisou esperar até a bola sair. E, antes disso acontecer, na sequência do jogo, Benzema sofreu falta dentro da área. Ou seja, a arbitragem precisaria revisar dois lances de possíveis pênaltis. Pela ordem, revisou o primeiro, confirmou a penalidade e irritou o Real.

Ivan Rakitic converteu a cobrança e deixou o Sevilla em vantagem novamente. Muito antes disso, ainda no primeiro tempo, o brasileiro Fernando abrira o placar em favor dos visitantes, aos 22 minutos. E Marco Asensio empatara dez minutos antes do polêmico pênalti. O suado novo empate do Real veio apenas nos acréscimos, com Eden Hazard.

OUTROS RESULTADOS – Três dias após sacramentar a vaga na final da Liga Europa, o Villarreal caiu diante do Celta de Vigo, por 4 a 2, em casa. Em sexto lugar, com 52 pontos, o time da casa está focado na competição europeia e não contou com todos os seus titulares neste domingo.

Pela mesma rodada, o Valencia superou o Valladolid por 3 a 0, em seu estádio, com dois gols de Maximiliano Gomez. O vencedor é apenas o 13º colocado, com 39 pontos, enquanto o Valladolid ainda briga para evitar o rebaixamento. Com 31, está em 17º, a primeira posição logo acima da zona da degola. Já o lanterna Eibar bateu o Getafe por 1 a 0, fora de casa, mas segue ameaçado pelo descenso.

