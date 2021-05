De olho no Corinthians, Inter de Limeira vence Guarani por 1 a 0 em casa

Por Estadão - Estadão 9

Classificados às quartas de final do Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Guarani fizeram um jogo de pouca movimentação, neste domingo à tarde, pela 12ª rodada, a última da primeira fase. Aos 35 minutos do segundo tempo, a Inter marcou o gol da vitória com Mardley e venceu o jogo.

Com 18 pontos, o time limeirense é vice-líder do Grupo A e vai pegar o líder Corinthians nas quartas de final, em São Paulo. Com 14 pontos e em segundo lugar no Grupo D, o Guarani enfrentará o líder Mirassol, na cidade do rival.

A Inter não tinha mais chances de ser líder e o técnico Thiago Carpini, antes do jogo confirmou o foco na frente: “Nosso pensamento está todo no jogo com o Corinthians”. Do lado do Guarani, havia uma pequena chance de terminar líder, desde que vencesse, o Mirassol perdesse do São Paulo e ainda tirasse uma diferença de saldo de gols de 0 a -4.

O primeiro tempo foi disputado em ritmo de treino. Sem divididas, muitos erros de passes e nenhuma conclusão com perigo ao gol. Somente aos 37 minutos é que Rondinelly, da Inter, acertou o gol do Guarani.

No final do primeiro tempo, o goleiro Jefferson Paulino sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído por Rafael Pin. Uma possível baixa para o duelo das quartas de finais. Na volta do intervalo, outra troca no time da casa: saiu o zagueiro Thalisson Kelven para a entrada de Mardley.

O Guarani voltou mais adiantado e quase abriu o placar num chute forte de Bidu e depois num chute à queima-roupa de Davó. Nos dois lances, o goleiro Rafael Pin se deu muito bem. Mas Welinton deu trabalho do outro lado para Rafael Martins, goleiro do Guarani. Na primeira chance, ele saiu nos pés do atacante e na segunda oportunidade espalmou após chute violento.

A Inter de Limeira fez o gol aos 35 minutos num contra-ataque. Após cruzamento de Welinton, Roger não alcançou, mas Felipe Saraiva pegou forte e a bola desviou nas mãos de Rafael Martins antes de explodir na trave. Na volta, Mardley enfiou a cabeça e balançou as redes.

Nos últimos dez minutos mais a prorrogação, a Inter valorizou a posse de bola diante de um adversário que ainda tentou o empate, mas sem mostrar qualidade para criar e finalizar.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA 1 x 0 GUARANI

INTER DE LIMEIRA – Jefferson Paulino (Rafael Pin); Lucas Balardim, Thallison Kelven (Mardley), Léo e Daniel Vançan (Felipe Saraiva); Thiaguinho, Pedro do Rio e Rondinelly (Marcos Vinícios); Jardisson (Bruno Xavier), Welinton e Roger. Técnico: Thiago Carpini.

GUARANI – Rafael Martins; Pablo, Thales, Romércio e Bidu; Rodrigo Andrade, Bruno Silva (Índio) e Régis (Tony); Davó (Rafael Costa), Júlio César e Matheus Souza (Renanzinho). Técnico: Allan Aal.

GOL – Mardley, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS Daniel Vançan e Felipe Saraiva (Inter); Matheus Souza e Tony (Guarani).

ÁRBITRO – Salim Fende Chávez.

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Major Levy sobrinho, em Limeira (SP).

Estadao Conteudo

