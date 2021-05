Hamilton destaca confiança em estratégia da Mercedes para superar Verstappen

Por Estadão - Estadão 8

Após a histórica 100ª pole position conquistada no sábado, Lewis Hamilton perdeu a primeira colocação do GP da Espanha ainda na largada deste domingo, mas protagonizou uma caçada intensa a Max Verstappen e conseguiu subir no topo do pódio, em Barcelona. O desfecho positivo, segundo o inglês, foi possível graças à boa estratégia traçada pela Mercedes.

Durante a volta 42, a equipe orientou Hamilton a parar nos boxes para colocar pneus médios, em momento no qual Verstappen reclamava de problemas na aderência do seu carro. Apesar de confessar que ficou em dúvida entre atacar ou parar, o inglês acatou a decisão e conseguiu fazer a ultrapassagem na volta 60, seis antes de receber a bandeirada, terminando a prova com vantagem de 15s841 sobre o adversário holandês, que optou por nova parada após a ultrapassagem.

“Eu estava para tentar ultrapassá-lo antes de parar e realmente fiquei dividido. Entro ou ignoro o chamado e fico na pista? Obviamente, fiz o que o time pediu e, naturalmente, fiz pois existe uma grande confiança entre nós”, avaliou o vencedor. “Eu queria agradecer a todos os fãs que estão aqui. É ótimo vê-los. Eu me sinto excelente. Foi uma ótima estratégia da equipe. Que dia!”, disse, ao festejar sua quinta vitória seguida no GP espanhol, sexta da história.

Com a vitória, a 98ª da carreira, Hamilton chegou aos 94 pontos, isolado na liderança do Mundial de Pilotos, com 14 a mais que Verstappen, o segundo colocado, com 80.

Agora mais distante do rival, o piloto da Red Bull disse que deu o máximo, mas que não havia alternativa diante das circunstâncias e da estratégia adotada pela Mercedes. “Não havia muito que fazer, virei presa fácil. Tentei o que podia”, admitiu, frustrado. “Não estamos no lugar que gostaríamos, mas já é um avanço em comparação ao ano passado”, comentou, avaliando o segundo lugar no GP da Espanha.

Chefe da equipe austríaca, Christian Horner reforçou o discurso. “Não acho que dava, para ser bem honesto. Tiro o chapéu para Lewis e a Mercedes, eles foram melhores que nós aqui hoje”, afirmou.

Depois da caçada no circuito da Catalunha, a próxima etapa da Fórmula 1 está marcada para o dia 23, daqui duas semanas, quando será realizado o GP de Mônaco, em Montecarlo.

