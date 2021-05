'Dona Hermínia' é relembrada por marido de Paulo Gustavo no Dia das Mães

Por Estadão - Estadão 18

O marido do ator Paulo Gustavo, Thales Bretas, prestou homenagem às mães neste domingo, 9, em seu perfil nas redes sociais. Ele postou uma foto do humorista vestido de ‘Dona Hermínia’, enquanto estava no set de filmagens dando mamadeira para Gael, um de seus dois filhos.

Além de destacar a importância do companheiro a quem se referiu como “pãe” atencioso, carinhoso e dedicado, Bretas também agradeceu o apoio da própria mãe e lembrou do dia em que ela conheceu os netos. “A outra é minha mãezinha quando conheceu os netos, a continuação da nossa família. Como vc foi sempre presente e amorosa todo o tempo comigo. Amo vocês pra sempre”, disse no post.

Paulo Gustavo morreu na noite de terça-feira, 4, aos 42 anos, vítima do novo coronavírus. O ator lutava há mais de um mês contra a doença, mas não resistiu as complicações do vírus e morreu, por volta das 21h, no Rio de Janeiro. Familiares, amigos e fãs lamentaram a perda.

Maior sucesso de Paulo Gustavo, a personagem ‘Dona Hermínia’ foi inspirada na própria mãe do humorista, que no sábado, 8, também agradeceu nas redes sociais o carinho que tem recebido dos fãs de seu filho. “Eternamente agradecida a todos pelas orações e carinho com minha família”, publicou.

Na postagem, aproveitou para citar uma das frases mais marcantes de Paulo Gustavo: “Contra o preconceito, a intolerância, a mentira e a tristeza já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama a quem você ama. Mas, não fique só na declaração, ame na prática.”

