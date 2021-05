SPX Capital assume operações do Carlyle no País

Por Estadão - Estadão 6

A SPX Capital, de Rogério Xavier, vai absorver as operações do Carlyle no Brasil em uma ofensiva no mercado de private equity. Com R$ 48 bilhões em ativos sob gestão, a gestora, além de abrir nova frente de negócio, sela parceria estratégica de longo prazo para ter acesso à plataforma global do fundo americano. Com o movimento, parte da equipe do Carlyle no Brasil vai para a SPX. O time será liderado por Fernando Borges, chefe da gestora americana para a América do Sul. A transação deve ser concluída até o terceiro trimestre, a depender de aprovações regulatórias.

O Carlyle tem cerca de US$ 3 bilhões em ativos sob gestão no País e possui participação em empresas brasileiras como Tok&Stok, Ri Happy, Madero, Uniasselvi e Rede D’Or. Ao transferir as operações brasileiras à SPX, seu objetivo é se dedicar a negócios maiores.

Com a parceria, Carlyle e SPX poderão fazer investimentos conjuntos. “A parceria estratégica de longo prazo com a Carlyle fornecerá à SPX acesso à plataforma e aos recursos globais do Carlyle, que dão a opção de investir junto com a SPX em novos negócios acima de um determinado limite no futuro”, diz a gestora.

Fundada em 2010 por Rogério Xavier, a SPX é mais focada em fundos multimercados. Borges, que irá tocar a nova área na gestora, tem 25 anos de experiência em private equity, tendo atuado em mais de 20 transações no Brasil.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Aline Bronzati

Estadao Conteudo

