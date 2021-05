Morre Tawny Kitaen, atriz e musa dos clipes do Whitesnake, aos 59 anos

Por Estadão - Estadão 14

Tawny Kitaen, a atriz ruiva que apareceu em videoclipes de rock durante o auge da MTV e estrelou ao lado de Tom Hanks na comédia Bachelor Party, de 1984, morreu. Ela tinha 59 anos.

A causa da morte não foi anunciada. Suas filhas, Wynter e Raine, confirmam a morte no Instagram da mãe. “Nós só queremos dizer obrigado a todos vocês, fãs e amigos, por sempre mostrarem a ela tanto apoio e amor. Vocês deram vida a ela todos os dias”, diz a postagem.

Tawny Kitaen se tornou famosa no mundo do rock depois de aparecer na capa de dois álbuns da banda de heavy metal Ratt e de ter estrelado vários videoclipes para o Whitesnake, incluindo o sucesso de 1987 Here I Go Again. O vídeo, reproduzido sem parar na ascendente emissora musical de TV, mostrava Kitaen dando cambalhotas no capô de um Jaguar.

Ela também atuou como noiva do personagem de Tom Hanks na comédia Bachelor Party e como namorada de Jerry Seinfeld em um episódio de Seinfeld de 1991.

Kitaen teve uma vida pessoal tumultuada, que incluiu um breve casamento com o vocalista do Whitesnake, David Coverdale, e um casamento difícil com o jogador de beisebol Chuck Finley, com quem teve suas duas filhas.

“Meus sinceros sentimentos aos filhos, família, amigos e fãs, postou Coverdale no Twitter neste sábado, 8.

