Com gol de Thiago Alcântara, Liverpool vence Southampton e reage no Inglês

Após três empates consecutivos, por diferentes competições, o Liverpool voltou a vencer neste sábado. Jogando no Anfield, o tradicional time inglês venceu o Southampton por 2 a 0, com gol de Thiago Alcântara, filho do ex-jogador brasileiro Mazinho. Sadio Mané marcou o outro gol da partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.

Com um jogo a menos que os rivais, o Liverpool se manteve na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados da tabela, que ganham vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. No sexto lugar, tem 57 pontos, contra 58 do West Ham e 63 do Leicester City. O time londrino também tem um jogo a menos.

O trio e mais o Tottenham (56 pontos) devem concentrar a disputa pela quarta vaga na Liga dos Campeões nas últimas três rodadas do Inglês. O Chelsea, terceiro colocado (64), e o vice-líder Manchester United (67) estão praticamente garantidos na competição europeia. O Liverpool leva ligeira vantagem nesta disputa por apresentar uma tabela mais favorável nesta reta final da competição. Já o Southampton é o 16º colocado, com 37.

Vindo de dois empates seguidos pelo Inglês, o Liverpool entrou em campo com postura mais agressiva que o rival. O primeiro tempo foi um festival de chances perdidas no ataque. Aos 9, Mané iniciou a série de oportunidades desperdiçadas, que contou também com Diogo Jota, aos 24, e Wijnaldum, aos 25, em uma bola no travessão.

O Southampton só ameaçou uma vez no primeiro tempo, em uma chance dupla barrada por Alisson, bem posicionado na área, aos 29. No minuto seguinte, o Liverpool abriu o placar, em jogada de Fabinho que culminou com cabeçada certeira de Mané, que tivera um gol anulado momentos antes.

Antes do intervalo, Salah ainda teve a chance de anotar o segundo dos anfitriões, aos 35, ao receber belo passe quando estava sozinho dentro da área. Ele demorou para finalizar e desperdiçou grande oportunidade.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com os visitantes buscando mais o ataque. A defesa do Liverpool levou seguidos sustos, mas se segurou bem, apesar de ainda não contar com seus principais titulares. No ataque, novas chances foram perdidas. Roberto Firmino entrou em campo aos 32, mas teve atuação discreta.

Três minutos depois, Mané voltou a balançar as redes. Mas, como havia acontecido em lance isolado na etapa inicial, teve o gol anulado por impedimento indiscutível. Quando o jogo parecia decidido, Thiago Alcântara chamou a responsabilidade para si, contornou a área e acertou belo chute, direto para as redes, aos 45 minutos.

