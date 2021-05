Atlético empata com Barcelona, segue na frente, mas pode ser superado pelo Real

Por Estadão - Estadão 11

Diego Simeone segue sem ganhar no Camp Nou dirigindo o Atlético de Madrid. O jejum já dura 11 temporadas. Mas o empate sem gols com o Barcelona, neste sábado, foi bastante festejado, pois sua equipe se manteve na liderança isolada do Espanhol por ao menos mais um dia. O Real Madrid joga neste domingo e pode igualar os 77 pontos do líder, assumindo a ponta pelo confronto direto. Porém, o rival é complicado, mesmo jogando em Madri: hospeda o quarto colocado e sempre perigoso Sevilla.

Depois de marcar um belo gol de falta contra o Valencia na rodada passada, Messi teve chance semelhante quando faltava um minuto para acabar o jogo no Camp Nou. A expectativa dos catalães era que o craque repetisse a pintura no estádio Mestalla. Ele cobrou bem, contudo a bola passou raspando o ângulo do goleiro Oblak.

Pouco antes, num segundo tempo muito melhor dos catalães, o francês Dembélé perdeu a melhor chance do confronto, debaixo das traves, mandando para fora. Messi ficou ajoelhado, não acreditando no lance desperdiçado pelo companheiro.

Mesmo melhor após o intervalo, o Barcelona quase não conseguiu finalizar, esbarrando na forte marcação dos comandados de Simeone e nas seguidas faltas também. Messi foi caçado em campo e amarelou toda a defesa dos visitantes.

O Atlético, porém, não se limitou a marcar. Teve duas boas chances no primeiro tempo, mas parou em Ter Steven. O goleiro alemão defendeu os perigosos chutes de Llorente e Suárez. O jogo marcou a volta do uruguaio ao Camp Nou.

E como era de se esperar, Suárez se envolveu em confusão. Ter Steven cortou um cruzamento que chegava para cabeçada, quando o atacante simulou um pênalti. O goleiro foi levantar o jogador, mostrando que não tinha feito nada, e o uruguaio não gostou.

Precisando da vitória para ser líder, o Barcelona até fez um gol no jogo. O lance foi invalidado, pois Ronald Araújo cabeceou em posição de impedimento. Mesmo buscando até o fim o resultado positivo, o time de Messi lamentou a igualdade que pode jogá-lo para o terceiro lugar.

O líder Atlético subiu para os 77 pontos, com o Barcelona seguindo-o de perto com 75. O Real tem 74 e buscará a liderança neste domingo diante do Sevilla, que soma 70 e ainda sonha.

