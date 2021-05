Tottenham joga mal, perde do Leeds e deixa escapar chance de colar no G4 inglês

Por Estadão - Estadão 6

O sonho do Tottenham de disputar uma competição europeia na próxima temporada ficou comprometido com dura derrota neste sábado, diante do Leeds United, por 3 a 1. Na sexta colocação do Campeonato Inglês, o time jogou mal e pode ver o Chelsea, último colocado do G4, abrir oito pontos de vantagem.

Após ganhar do Southampton e golear o Sheffield United, o Tottenham buscava sua terceira vitória seguida no Inglês para entrar na zona de classificação às competições europeias. Bater o Leeds significava assumir a quinta posição momentaneamente, se garantindo na Liga Europa, e colar no Chelsea, reduzindo a diferença para dois pontos.

A missão, porém, não era nada fácil, pois o Leeds vinha muito bem nessa reta final, segurando empates contra os fortes Manchester United e Liverpool e batendo no líder Manchester City. No Ellan Road, não perdeu, ainda, para o Chelsea.

E foi logo aprontando para mais um integrante do Top 6. Com menos de 15 minutos, Stuart Dallas colocou os mandantes na frente do placar. Com o quarteto Dele Alli, Bale, Son e Kane desde o início mais uma vez, o Tottenham apostava em bela apresentação.

E eles participaram da troca de passes que resultou em assistência de Alli para o sul-coreano empatar. Quanto todos imaginavam a virada, porém, veio o segundo gol do Leeds, com Bamford. A primeira etapa terminou 2 a 1 merecidamente a quem mais jogou. O Tottenham, de olho no G4, foi mal nos 45 primeiros minutos.

A segunda etapa também foi aquém do Tottenham, com o goleiro Lloris sendo o destaque com boas defesas. E melhor para os comandados de Marcelo Bielsa, que definiram o triunfo com assistência de Raphinha e gol de Rodrigo.

Com a derrota, o Tottenham permanece com 56 pontos e pode ser superado pelo Liverpool, com 54 e dois jogos a menos. O Leeds subiu para nono, com 50 pontos, ultrapassando Arsenal e Aston Villa.

