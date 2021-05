Maguila recebe 1ª dose da vacina: 'Vacinado, seus oreia seca! Graças a Deus!'

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Um dos maiores nomes do pugilismo nacional, Adilson Maguila Rodrigues recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira. Sempre de bom humor, o ex-peso pesado usou as redes sociais para expressar sua felicidade.

Continua depois da publicidade

“Vacinado, seus oreia seca! Graças a Deus! Meu agradecimento especial vai também ao CT Anjos que presta todo o suporte para que eu possa viver com tranquilidade. É muito bom quando temos parceiros de verdade em nossa vida como o CT Anjos. Rumo à segunda dose!”, escreveu Maguila, de 62 anos.

Maguila sofre de encefalopatia traumática crônica desde 2014. Com problemas motores e de memória, perdeu 40 kg e, com dificuldades para engolir, chegou a se alimentar por intermédio de sonda. Passava a maior parte do tempo deitado. Seu estado era terminal. Na foto publicada em seu post nas redes sociais, ao receber a vacina, Maguila mostrou estar bem forte.

Advertisement

Atualmente, Maguila fala bem, lembra parcialmente das coisas, se alimenta normalmente e ainda tem motivação para fazer as suas piadas tão comuns na época de boxeador. Ao mesmo tempo passa por algumas crises, normais por causa de sua doença, principalmente se deixa de tomar os remédios.

Continua depois da publicidade

Maguila chegou ao segundo lugar do ranking do Conselho Mundial de Boxe em 1988 e por pouco não enfrentou o então campeão Mike Tyson. Em 1989, encarou Evander Holyfield e foi nocauteado no segundo assalto. No ano seguinte, perdeu também para George Foreman, mais uma vez no segundo assalto. De 1983 a 2000, venceu 77 lutas (61 nocautes), perdeu sete vezes e somou um empate.

Wilson Baldini Jr.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].