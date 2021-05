Biden diz que planos ajudarão a criar 16 milhões de empregos nos próximos anos

Por Estadão - Estadão 4

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso na cidade de Lake Charles, no Estado Louisiana, em defensa de suas propostas de cerca de US$ 4 trilhões em investimentos a vários setores da economia, entre eles infraestrutura. Segundo ele, os planos ajudarão a criar 16 milhões de empregos no país nos próximos anos.

O democrata comentou que está disposto a negociar os projetos com a oposição republicana no Congresso, mas sinalizou que não quer estender o processo pelo mês inteiro sem mudar nada.

O líder da Casa Branca defendeu a ideia de aumentar o imposto sobre ganho de capital a 39,6%, que pode liberar mais de US$ 10 bilhões por ano em receita aos cofres públicos.

“Estou cansado de ver as grandes corporações dos EUA deixando de pagar a contribuição justa. Se você é um trabalhador do setor de construção e sua mulher é uma professora na escola, você está pagando mais importante do que as corporações grandes”, disse o presidente dos Estados Unidos.

Entre os objetivos da agenda econômicas, Biden citou também os esforços para transição a uma modelo sustentável. “Se a temperatura global subir mais 1,5 ºC, estaremos com problemas – será um ponto sem retorno”, destacou.

André Marinho

Estadao Conteudo

