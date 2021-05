Ferroviária e Ituano tentam manter o embalo no Paulistão

Por Estadão - Estadão 7

Embalados por bons resultados nas últimas partidas, Ferroviária e Ituano se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 22h15, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista.

A Ferroviária defende uma invencibilidade de três jogos e vem de vitória sobre o Mirassol, por 3 a 1, fora de casa. O time tem 15 pontos e é o vice-líder do Grupo B. Apesar de estar na lanterna do Grupo C, com 13 pontos, o Ituano escapou do rebaixamento ao vencer São Caetano (1 a 0) e Ponte Preta (2 a 1).

Apesar da boa atuação da Ferroviária na última segunda-feira, o técnico Elano Blumer deve abandonar o esquema com três atacantes para promover o retorno do volante Yuri, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro amarelo. Rogério seria o escolhido para ficar como opção no banco de reservas.

“No próximo jogo tenho o Yuri voltando, e são todos importantes, porque a qualquer momento posso precisar de alguém. É positivo para o meu trabalho e para a Ferroviária ter jogadores dedicados ao que a gente propõe a cada jogo”, justificou o treinador.

Livre de qualquer risco de rebaixamento, o Ituano vai para o jogo contra o Mirassol mais aliviado. A principal novidade será o retorno de Vinícius Bergantin ao banco de reservas. O treinador cumpriu suspensão diante da Ponte Preta, sendo substituído pelo auxiliar Guilherme Bellangero.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com o lateral Jeferson, que pegou um gancho de quatro jogos do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) pela expulsão diante do São Paulo. Ele já cumpriu dois, mas voltará a desfalcar o Ituano nas próximas duas rodadas. Taliari também foi punido pelo Tribunal e retornará apenas na última rodada do Paulistão.

