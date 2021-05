Tedros chama de 'momento monumental' decisão de Biden sobre quebra de patentes

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou nesta quarta-feira, 5, que a decisão de apoiar a quebra das patentes pelo governo dos Estados Unidos é um “momento monumental” no combate à covid-19. Em sua visão, a postura do presidente dos EUA, Joe Biden, e da representante do Comércio do país, Katherine Tai, são exemplos da liderança americana em questões globais de saúde, escreveu em seu Twitter.

Continua depois da publicidade

Tedros compartilhou um comunicado de Tai, que anunciou a decisão em nome do governo americano. “Esta é uma crise de saúde global e as circunstâncias extraordinárias da pandemia de covid-19 exigem medidas extraordinárias”, afirma o documento. “O governo acredita fortemente nas proteções à propriedade intelectual”, mas, a serviço do fim da pandemia, “apoia a dispensa dessas proteções para as vacinas contra a covid-19”, apontou.

“Participaremos ativamente das negociações baseadas em texto na Organização Mundial do Comércio (OMC) necessárias para que isso aconteça. Essas negociações levarão tempo, dada a natureza consensual da instituição e a complexidade das questões envolvidas”, projeta o comunicado.

Advertisement

“Como nosso suprimento de vacina para o povo americano está garantido”, o governo dos EUA “continuará a intensificar seus esforços para expandir a fabricação e distribuição de vacinas”, conclui.

Continua depois da publicidade

Mais cedo, Biden afirmou que pretendia apoiar uma renúncia OMC à propriedade intelectual de vacinas. Sem se estender sobre o assunto, o democrata disse que voltaria a ele ainda hoje, o que ocorreu por meio do comunicado assinado pela representante de Comércio.

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].